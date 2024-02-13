İzmir'de PKK operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün medya yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de PKK operasyonu! 6 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma düzenledi.

Düzenlenen soruşturma kapsamında, terör örgütünün medya yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında aldığı karar doğrultusunda ekipler harekete geçti. Belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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