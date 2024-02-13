Azerbaycan'dan Ermenistan'a kısas operasyonu!

Azerbaycan ile Ermenistan sınırında zaman zaman yükselen gerginliğe bir yenisi daha eklendi.

Sınırdaki Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden, Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Azerbaycan askerleri yaralandı.

Yaşanan gelişme üzerine Azerbaycan "kısas operasyonu" gerçekleştirdi. Operasyonla ilgili Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden açıklama yapılırken kısas operasyonunda Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzinin tamamen imha edildiği, Ermenistan askerleri arasında kayıplar bulunduğu aktarıldı.

Ermenistan tarafından yapılacak provokasyonlara bundan sonra daha ciddi ve kararlı tedbirlerle cevap verileceği vurgulanan açıklamada, olayın sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu kaydedildi.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise ilk belirlemelere göre olayda 2 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.