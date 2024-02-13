Müşteri ile banka arasındaki görüşme kaydıyla ilgili yeni gelişme! KVKK'den önemli karar

Müşteri ile banka görevlisi arasında yapılan ve kayıt altına alınan görüşmelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bir kişi, bir bankanın müşteri temsilcisi ile yaptığı görüşmenin ses kaydının kendisine verilmesini istedi. Talebi banka tarafından reddedilen kişi, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (KVKK) başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KVKK, bankanın, Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca çıkartılan "Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda kayıtları paylaşamadığını tespit etti.

İlgililerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanabilmeleri adına görüşme kayıtlarını alabileceğine hükmeden KVKK, görüşmede varsa üçüncü kişilere ait verilerin çıkarılması/maskelenmesi önlemleri alınarak ses kayıtlarının gönderilmesi yönünde bankayı talimatlandırdı.