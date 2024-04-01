İstanbul'u CHP önde tamamladı! İşte AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen ilçeler

İstanbul'da, Cumhuriyet Halk Partisi hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda hem de ilçelerin çoğunluğunda yarışı önde tamamladı.

CHP, 2019'daki seçimle kıyaslandığında, kazandığı ilçeleri kaybetmedi, bunlara 12 ilçe daha ekledi. Bu ilçeler arasında, yönetimi 3 veya dört dönemdir AK Parti'de olan belediyeler de var...

İŞTE AK PARTİ VE MHP'DEN CHP'YE GEÇEN İLÇELER

Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar, Beykoz ilçeleri AK Parti'den; Silivri ise, MHP’den CHP'ye geçti.

Üsküdar'da 1989'da yarışı önde tamamlayan SHP'nin ardından, seçimleri sırasıyla Refah ve Fazilet partileri ile AK Parti adayları kazanmıştı. Sinem Dedetaş'ın kazanmasıyla belediye 35 yıl sonra CHP’ye geçti.

Eyüpsultan'da da 4 dönem sonra AK Parti seçimi kaybetti. Belediye Başkanlığını Mithat Bülent Özmen kazandı.

Beyoğlu'nda da 6 dönemdir sırasıyla, Refah ve Fazilet partileri ile AK Parti adayları seçimi kazanıyordu... 35 yıl sonra seçmen tercihini CHP'li İnan Güney'den yana kullandı.

Tuzla'da 7 dönem sonra 30 yaşındaki Eren Ali Bingöl'ü aday gösteren CHP ilk kez seçimi önde tamamladı.

Şile 1994'ten bu yana sosyal demokratların kazanamadığı ilçeler arasındaydı. Ancak bu kez seçmenin tercihi CHP'li Özgür Kabadayı'dan yana oldu.

CHP'nin ilk kez seçim kazandığı yerler arasında 2008'de ilçe statüsüne kavuşan Sancaktepe de var. Alper Yeğin yüzde 50'nin üzerinde oy aldı.

Beykoz'da ise 1999'da Demokratik Sol Parti'den seçimi kazanan Alaattin Köseler, 4 dönem sonra bu kez CHP'den yarışı önde tamamlandı.

AK Parti'nin güçlü olduğu ilçelerden Bayrampaşa'da da 6 dönem sonra seçmen tercihini Hasan Mutlu'nun aday gösterildiği CHP'den yana kullandı.

2009'da Ümraniye'den ayrılarak ilçe statüsüne kavuşan Çekmeköy’de de yönetim 3 dönem sonra Orhan Çerkez'i aday gösteren CHP'ye geçti.

SEÇİME KATILIM ORANI GERİLEDİ

İstanbul’da 2019 seçimlerine katılım yüzde 84 olurken bu seçime yüzde 79'a düştü

İstanbul'da önceki seçimlerde daha yüksek olan DEM Parti'nin oy oranın %2,1'de kalması ise, CHP'ye desteğin somut göstergesi oldu.