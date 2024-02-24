İstanbul'un ortasında Nazi sembollü protesto! Ukraynalılar o bayrağa sarıldı

İstanbul'da skandal bir protesto gösterisi yapıldı. Beyoğlu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği özel askeri operasyonlarının 2. yılı dolayısıyla protesto gösterisinde bulunan Ukraynalılar, Nazi sembolleri içeren bayrak açtılar. Daha önce sivillere karşı çok sayıda savaş suçu işleyen Azak Taburu'nun bayrağının İstanbul'un merkezinde açılması dikkat çekti.

ODAKULE MEYDANI'NDA NAZİ SEMBOLLERİ

Odakule Meydanı'nda bir araya gelen Ukraynalılar, savaşta öldürülen çocuklar ve askerlerin resimlerinin yer aldığı pankartlar açtı. Gösteride, "Çocuklar çocukluğuna muhtaç, savaşa değil", "Kazanıncaya dek mücadele edeceğiz", "Topraklarımızın her santimetresini geri alacağız", "Ukrayna'ya inan, demokrasi için hareket et" yazan dövizler taşındı. Taşınan dövizlerin yanında Nazi sembolleri barındıran ve daha önce hem Nazi sempatizanlığıyla hem de işledikleri savaş suçlarıyla gündeme gelen Azak Taburu'nun bayrakları da açıldı.

NAZİ SEMBOLLERİ GÖLGESİNDE İSTİKLAL MARŞI!

Protesto, Ukrayna Marşı, Kırım-Tatar Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırılarıyla başladığını öne sürdüğü savaşın üzerinden iki yıl geçtiğini söyledi. Rusya’ya karşı zafer elde edinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini iddia eden Nedilskyi, "İki sene önce çok acı bir olay yaşadık, çünkü savaş başladı. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilmiyorduk. İki senedir savaşıyoruz ve hayatta duruyoruz. Direnmeye devam edeceğiz. Sadece zaferi bekliyoruz ve dua ediyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Herkesin cephesi farklı. Askerlerin cephesi ayrı, bizim cephemiz ayrı. Ama hepimiz kendi cephemizde savaşıyoruz." diye konuştu.

Birleşik Çerkesya Konseyi, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri de Ukraynalılara destek verdi.

AZAK TABURU NEDİR?

Rusya'nın terör örgütü olarak tanıdığı Azak (Azov) Taburu, 2014’te Euro Maidan darbesi sonrasında kuruldu. Ukrayna'nın doğusunda kurulan örgüt, hem Ukraynalı hem de Avrupa'dan gelen Nazilerin katılımıyla güçlendi. Ukrayna'da Roman ve Rus kökenli insanlara karşı ırkçı saldırılarla ismini duyuran Azak Taburları, Donbass'ta da 8 yıl boyunca sivil katliamlar yaptı. Bayraklarında Nazi 2. SS Panzer Tümeni Das Reich'ın kullandığı ve bir Nazi sembolü olan Wolfsangel'i kullanan örgütün bayrağı Beyoğlu'nda açıldı. Liderlerinin NATO ve ABD ile ilişkileri de daha önce dünya kamuoyuna yansımıştı.