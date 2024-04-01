İzmir'de seçimin galibi CHP'li Cemil Tugay oldu

CHP’nin kalesi olarak görülen İzmir’de seçmenin tercih yine Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Bir önceki dönem belediye başkanlığında CHP’li Tunç Soyer yüzde 58’i aşkın oyla koltuğa oturmuşken, Cemil Tugay ise yüzde 10’a yakın oy kaybıyla yüzde 48,96 ile başkan seçildi.

AK Parti 2019’da yarışı yüzde 38,70 oyla kapatmışken, 31 Mart seçiminde bu oran 37,06’ya geriledi.

2019 Yerel Seçiminde Belediye Başkanlık seçiminde CHP 1 milyon 549 bin 693 oy alırken bu sayı 2024'te 1 milyon 291 bin 814’e geriledi. AK Parti ise 2019'da 1 milyon 32 bin 20 oy alırken bu oran 2024'te 977 bin 895’e geriledi.

Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de seçmenin seçimlere katılım oranı düştü. 9 ay önce yapılan seçime katılım oranı 83.87 iken 2019 yerel seçiminde bu oran yüzde 84,67 idi. 31 Mart yerel seçimine katılım oranı ise yüzde 79,02 oldu.

İzmir’in 30 ilçesindeki yarış Cumhuriyet Halk Partisi lehine sonuçlandı. Bergama, Kınık, Bayındır ve Kiraz ilçeleri AK Parti'den CHP'ye geçti. Böylece CHP İzmir'de ilçe sayısını 28'e çıkardı.

AK Parti yalnızca Menemen ilçesini kazanabildi. Aliağa'daki seçimi ise ise yine MHP gögüsledi.