İzmir'in Seçil Erzan'ı Sedat Ocakçı mı? Ulusal Kanal sistemin işleyişini saptadı

İzmir’in Çiğli İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların yüzde 90’ına yakını Sedat Ocakçı’ya yüksek faiz kazanç vaadiyle para verdi. Ama Sedat Ocakçı’ya 1 haftadır ulaşılamıyor. Ulusal Kanal olayın ayrıntılarına ulaştı.

Paralar Sedat Ocakçı’nın kayınbiraderi Seçkin Albaz tarafından Çiğli İlçesi Mustafa Kemal Atatürk mahallesinde açılan Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım şirketinde elden alınıp kazançlar da elden dağıtılıyor.

Sistemde paralar elden alındığı için vergi kaçırıldığı da gündemde. Bu durumun farkında olan mağdurlar da Sedat Oçakçı’ya suç duyurusunda bulunmaktan çekiniyor.

Sedat Ocakçı elden aldığı bu paraları kendi geliştirdiği yazılım robotlarıyla borsalarda oynuyor. Ve buradan kazandığı paraları aylık yüzde 10 ile 20 kar olarak sisteme dahil olanlarla paylaşıyor. 3 yıl boyunca ödeme yapan Sedat Ocakçı ocak ayı itibariyle kar paylaşımı yapmadı.

Ocakçı, 4 Ocak 2024’te 2,5 milyar TL’nin bulunduğu soğuk cüzdanı şirket müdürü olarak çalışan siber güvenlik uzmanı Salih Han’ın çaldığını duyurdu. Bu haberi sosyal medya üzerinden paylaşılmasının ardından sistemden çıkmak isteyen mağdurlar muhatap bulamadı.

Oçakçı holdinge ait Atatürk Organize Sanayi’de bulunan şirket binası da 1 hafta önce boşaltıldı. Ulusal Kanal Sedat Ocakçı’nın 2 ay kira borcu olduğunu ortaya çıkardı.

Ulusal Kanal’a ulaşan mağdurlar Sedat Ocakçı’nın yurt dışına kaçtığından şüpheleniyor. Ayrıca paraları Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım şirketi adına elden toplayan Seçkin Albaz ve ailesine de ulaşılamıyor.

Mağdurların İzmir’le sınırlı olmadığı Sedat Ocakçı’nın memleketi Yozgat, Ankara, Mersin, Kars gibi birçok ilden bu sisteme para aktaran kişiler olduğu konuşulanlar arasında. Bazı mağdurlar Sedat Ocakçı için suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Öte yandan Sedat Ocakçı sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajda Ankara’da olduğu ve yeni bir sistem kurarak paraları geri ödeyeceğini belirtmişti.