Vatan Partisi'nin İstanbul adayı açıklandı!

Vatan Partisi'nin, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu.

Vatan Partisi'nin İstanbul adayı açıklandı!
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Vatan Partisi'nin 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerdeki İstanbul adayı belli oldu.

Vatan Partisi, Yerel Seçim Bildirgesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nı düzenledi. Toplantıda, Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın İbrahim Okan Özkan olduğu duyuruldu.

Ayrıntılar geliyor...

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