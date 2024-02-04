Vatan Partisi'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Bildirgesi yayımlandı

Vatan Partisi, Yerel Seçim Bildirgesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda, Vatan Partisi'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Bildirgesi de kamuoyuyla paylaşıldı.

VATAN PARTİSİ YEREL SEÇİM BİLDİRGESİNİ YAYIMLADI

Vatan Partisi'nin, yerel seçim bildirgesi, "Rantçı Sisteme Son Kamu Hizmeti İçin Vatan Partisi" başlığıyla yayımlandı.

Bildirge; Üretim Devrimine Giden Süreç, Yerel Yönetimler Programı ve Milletimize Çağrı olmak üzere 3 başlık altında yayımlandı.

Bildirgenin ilk kısmı olan Üretim Devrimine Giden Süreç şu konu başlıklarıyla açıklandı:

• Rantçı Sistem Bitti Büyük Çözüm Geliyor

• İç ve Dış Cephede Güvenlik

• Türkiye Yüzyılı 7. Yüzyılda Değil 21. Yüzyıldadır

• İkiz İhanet Yasalarını Kaldıracağız

• Millî Devletin Merkezî Yönetiminde ve Yerel Yönetimlerde Devrimci Çözüm

• Öncü Görevler Vatan Partisi’nde Çözüm Milletimizin Ellerinde

Bildirgenin ikinci kısmı olan Yerel Yönetimler Programı aşağıdaki 35 başlık altında açıklandı:

1. Rantçı Değil Halkçı Belediye

2. Devlet Milletin Belediyeler Halkındır

3. Büyükşehir Derebeyliğine Son Halk Meclisleriyle Yöneti

4. Liyakatli Tutumlu ve Pratik Yönetim

5. Torpil İşlemez Kartvizit Geçmez Rüşvet Sökmez

6. Kamu Hizmetinde Devrim

7. Mafya Saltanatına Son Herkese İş Üretici Baştacı

8. Üreten Belediye Üreten Kent

9. Üreten Köy

10.Sanayici ve Esnafımıza Verimli Üretim ve Hizmet Koşulları

11. Turizmde Dünyaya Açılan Kapılar

12. Üreten Kadın Mutlu Yuva ve Aile

13. Türkiye’nin Geleceğini Gençlikle Sigortalıyoruz

14. İlkokuldan Üniversiteye Parasız Eğitim

15. Çarpık Yapılaşmaya Son Mavi ve Yeşil Kent

16. Uydu Kentlerden ve Mahallelerden Oluşan İnsancıl Kent

17. Herkese Çağdaş Konut Sağlayan ve Kiracıyı Koruyan Etkin Yönetim

18. Arabaya Değil İnsana Öncelik Parasız Toplu Taşıma

19. Depreme Köklü Çözüm: Koruma Stratejisi

20. İstanbul On Yılda Beş Milyon Nüfuslu Kültür ve Finans Merkezi Olacak

21. İstanbul’a Kanal Değil Anadolu’ya Su

22.Engelsiz Kent

23.Uyuşturucu Belâsından Kurtarılmış Sağlıklı ve Temiz Kent

24. LGBT Propaganda ve Örgütlenmesinin Yasaklanması ve Ailenin Korunması

25.Millet ve Vatan Bütünlüğü Bölgeler Arasında Dengeli Kalkınma

26. Ortaçağ Bağımlılıklarından Kurtulmuş Aydınlanmış Toplum

27.Uygarlık Dili Güzel Türkçe

28. Emperyalist Kültürden Arınmış Millî Devrimci Kültür

29. Kültürde Zenginleşme Güzel Kent

30. Her Mahalleye ve Köye Kültür Evi ve Spor Salonu

31. Güvenli ve Hayvansever Kent

32. Sığınmacı Sorununa Bölge Ülkeleriyle Birlikte Köklü Çözüm

33.Asya Kentleriyle Kardeş Belediyeler

34. Çözüm İsteyen Topluluklar için Mücadele ve İktidar Hedefi

35. Kaynak Var Çözüm Var

Bildirgenin üçüncü ve son kısmı olan Milletimize Çağrı ise aşağıdaki 3 başlık altında detaylandırıldı:

• Zorluklar Varsa Vatan Partisi Var

• Halk Yönetimi ve Kamu Hizmeti İçin Görev Talep Ediyoruz

• Üreten ve Başıdik Türkiye’nin Önsözünü Yazalım

Vatan Partisi'nin 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Bildirgesi'nde, kullanılacak sloganlar olarak "Özel Çıkar Değil Kamu Hizmeti, Rantçı Sisteme Son, İstanbul'da (Ankara’da, İzmir’de) Kamu Hizmeti Devrimi" sloganları belirlendi.

VATAN PARTİSİ'NİN 31 MART 2024 YEREL SEÇİMLERİ BİLDİRGESİ'NİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN