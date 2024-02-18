Kafes-42 operasyonunda organize suç örgütüne darbe! 12 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde suç örgütlerine yönelik önemli operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak İstanbul'da, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beratcan Gökdemir'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 organize suç örgütü üyesinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, operasyona ilişkin şu bilgileri verdi:

- Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan Beratcan Gökdemir'in yaptığı suç örgütünün, talimatları, firari olarak yurt dışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları, sözde 'tahsilat' adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları, silahla adam yaraladıkları ve uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve iş yeri kurşunladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu AK-47 piyade tüfeği, M-16 piyade tüfeği ve Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi.