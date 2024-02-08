Kandil'in mesajı sonrası CHP ile DEM Parti arasındaki trafik hızlandı

Kandi’den gelen ittifak yapın talimatı üzerine, DEM Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı Başak Demirtaş geri adım attı.

Başak Demirtaş’ın adeta Ekrem İmamoğlu lehine çekilmesi üzerine CHP-DEM Parti arasındaki görüşme trafiği hızlandı. CHP Parti Meclisi 9 Şubat'ta topanacaktı. Bu gelişme üzerine toplantı, 12 Şubat’a ertelendi. 12 Şubat'ta yapılacak aday tanıtım toplantısının günü de 18 Şubat olarak güncellendi.

CHP, DEM PARTİ'NİN İSTANBUL KARARINI BEKLİYOR

CHP Parti Meclisi, DEM Parti'nin 9 Şubat'ta açıklayacağı İstanbul adayına bakacak. Çıkan sonuca göre CHP, İstanbul’da açıklanmayan ilçe adaylarını DEM Parti’nin itiraz etmeyeceği şekilde belirlemek için çalışacak.

CHP Genel Merkezi'nde DEM Partililerle yapılan görüşme sonrası da dillendirilen "Kent İttifakı" modeline uygun adaylar belirlenmeye çalışılıyor. Özellikle İstanbul'da Kadıköy ve Esenyurt gibi ilçeler için bu model üzerinde görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

CHP'NİN ADAY BELİRLEME KRİZİ

Diğer yandan Ankara'nın Çankaya ilçesinde de adaylık krizi sürüyor. Mevcut Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in adaylığına CHP Genel Başkanı Özgür Özel sıcak bakmıyor. Özel’in avukatı Hüseyin Can Güner'i aday yapmak istediği belirtiliyor.

CHP'deki diğer kriz de mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaç'ın yenidan aday gösterilmesiyle kentte yükselen protestolar. Savaş'ın adaylığının MYK'da yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.