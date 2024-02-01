Kilise saldırısıyla ilgili 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne yapılan saldırıyla ilgili Rusya ve Tacikistan uyruklu saldırganlarla birlikte toplam 51 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcıya ifade verecek.

Pazar günü Sarıyer'deki Santa maria İtalyan Kilisesi'ne silahlı saldırı düzenlenmiş ve Tuncer Cihan isimli vatandaş hayatını kaybetmişti.