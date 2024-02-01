Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçını yönetecek isim

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 2-3-4 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Sonuçları merakla beklenen maçlar öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklama yaparak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU!

TFF'den yapılan açıklamayla birlikte 4 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisini yönetecek isim de belli oldu.

İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak isimler:

2 Şubat Cuma:

17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay

17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Samsunspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Cihan Aydın

16.00 Başakşehir - İstanbulspor: Emre Kargın

19.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Murat Erdoğan

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

4 Şubat Pazar:

13.30 Pendikspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Arda Kardeşler