Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçını yönetecek isim
Trendyol Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Zorlu karşılaşmalar öncesinde TFF yaptığı açıklamayla maçlarda görev yapacak hakemleri duyurdu. İşte Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ve diğer müsabakalarda görev yapacak hakemler...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı 2-3-4 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.
Sonuçları merakla beklenen maçlar öncesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) açıklama yaparak karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu.
SÜPER LİG'DE HAFTANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU!
TFF'den yapılan açıklamayla birlikte 4 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisini yönetecek isim de belli oldu.
İşte TFF'den yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak isimler:
2 Şubat Cuma:
17.00 Hatayspor - Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Turtay
17.00 MKE Ankaragücü - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Samsunspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
3 Şubat Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor - Konyaspor: Cihan Aydın
16.00 Başakşehir - İstanbulspor: Emre Kargın
19.00 Gaziantep FK - Kayserispor: Murat Erdoğan
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
4 Şubat Pazar:
13.30 Pendikspor - Adana Demirspor: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Kasımpaşa - Alanyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Arda Kardeşler