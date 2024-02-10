Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaş beyin ameliyatına alındı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul Küçükçekmece'de, bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.





İstanbul Küçükçekmece’de, bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2024