Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaş beyin ameliyatına alındı

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaş beyin ameliyatına alındı.

Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaş beyin ameliyatına alındı
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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İstanbul Küçükçekmece'de, bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.

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