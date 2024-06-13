Kurban etlerinin bozulmaması için ne yapmak gerekiyor? İşte kurban etiyle ilgili bilinmesi gereken püf noktalar
Kurban Bayramı'na kısa süre kala kurban etlerinin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğiyle ilgili uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki kurban etlerinin bozulmaması için ne yapmak gerekiyor? Kesilen kurban etleri nasıl saklanır? Kurban etiyle ilgili püf noktalar neler? İşte ayrıntılar...
Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kaldı. Bayrama doğru geri sayım sürüyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran Pazar günü yaşanacak. 4 gün sürecek bayramın son günü ise 19 Haziran Çarşamba...
Kurban Bayramı ile ilgili vatandaşların merak ettiği sorulara da yanıt aranıyor. Kurban Bayramı'nın öne çıkan noktası ise şüphesiz kurbanlıkların kesimi ve kurban etleri...
Vatandaşlar özellikle kurban etlerinin nasıl saklanması gerektiğini araştırıyor. Peki kurban etleri nasıl muhafaza edilmeli? Kurban etlerinin bozulmaması için ne yapmak gerekiyor? İşte konuyla ilgili uzmanından önemli püf noktaları...
Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, yaptığı açıklamada, kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususlar ile etlerin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulundu.