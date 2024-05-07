Kuveyt Emiri es-Sabah, Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı

Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, es-Sabah'ı Esenboğa Havalimanı’nda resmi törenle karşıladı.

Kuveyt Emiri es-Sabah, Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Türkiye'ye geldi. 16 Aralık 2023'te göreve başlayan Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri'ni Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı.

Kuveyt Emiri es-Sabah, Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı - Resim : 1

Kuveyt emiri Es Sabah için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlenecek. İki lider buradaki töreninin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçecek.

Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenen ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.

Bakan Alparslan Bayraktar ABD'ye gidiyor! İşte yapılacak görüşmelerin detaylarıBakan Alparslan Bayraktar ABD'ye gidiyor! İşte yapılacak görüşmelerin detaylarıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kuveyt # cumhurbaşkanı erdoğan # ankara
Çok Okunanlar
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Sağanak yağışlar devam edecek mi? 7 Mayıs 2024 hava durumu
Kırmızı ete indirim geliyor!
Kırmızı ete indirim geliyor!
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! İslam Memiş'ten önemli uyarılar geldi...
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
Borç arayanlar dikkat! Bankalardan faizsiz 25 bin TL kredi
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
13 ilçe, 79 durak ve günlük 45 bin yolcuyla bir İstanbul klasiği: 500T
Öne Çıkanlar Hakan Fidan'dan kritik Suriye açıklaması: "Birlikte..." Hakan Fidan'dan kritik Suriye açıklaması: "Birlikte..." İşçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı İşçilerin kaldığı yatakhanede yangın çıktı