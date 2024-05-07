Kuveyt Emiri es-Sabah, Türkiye'ye geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı
Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, es-Sabah'ı Esenboğa Havalimanı’nda resmi törenle karşıladı.
Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Türkiye'ye geldi. 16 Aralık 2023'te göreve başlayan Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri'ni Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı.
Kuveyt emiri Es Sabah için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlenecek. İki lider buradaki töreninin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçecek.
Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenen ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı