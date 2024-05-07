Bakan Alparslan Bayraktar ABD'ye gidiyor! İşte yapılacak görüşmelerin detayları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Amerika'ya gidiyor. Bakan Alparslan Bayraktar 9 Mayıs'a kadar ABD'de çeşitli toplantılara katılacak ve önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Bayraktar'ın ziyaretinin en önemli ayağı ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile yapacağı görüşme. Görüşmede, iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusu görüşülecek. Ayrıca enerji ve iklim diyaloğu programı da başlatılacak.

İlk toplantı Washington'da yapılacak. Toplantıya iki bakan başkanlık edecek. Türkiye ve ABD'den kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi sağlanacak.

Bakan Bayraktar, ABD ziyareti kapsamında Karadeniz Enerji ve Güvenlik Konferansı'nda da konuşacak. Caspian Policy Center Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya gelecek.