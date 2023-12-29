Lezgin Önal Son Yolculuğuna Uğurlandı! Vatan Partili Önal İçin Meclis'te Tören Düzenlendi

Vatan Partisi'in Güneydoğuki önderlerinden Lezgin Önal son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Bayındır Tıp Merkezinde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Lezgin Önal 28 Aralık’ta hayatını kaybetti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in başdanışmanlarından, aynı zamanda Hakkâri 17’nci dönem milletvekili olan Önal için Meclis’te cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, MYK üyeleri Hüseyin Karanlık ve Nusret Senem katıldı. Ayrıca Önal'ın yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, Meclis bürokratları ile personeli de cenazede yer aldı.

Önal için Meclis’teki tören sonrası Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Vatan Partili Önal’ın naaşı Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1933 yılında Hakkâri’de doğan ve nakliyecilik ile ticaretle uğraşan Önal, Hakkâri siyasetinde de önemli görevlerde yer aldı. Hakkâri’de Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı, Belediye Meclis Üyesi ve Başkanvekili görevlerini üstlendi.

6 Kasım 1983 genel seçimlerinde Hakkâri Milletvekili seçilen Önal, Meclis’te yasama çalışmalarına katıldı. Lezgin Önal en son eşi Seval Önal ile birlikte Vatan Partisi’ne üye oldu.