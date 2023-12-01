Libya Tezkeresi Meclis'ten Geçti! Mehmetçik'in Görev Süresi 2 Yıl Daha Uzatıldı

Mehmetçiğin Libya'daki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Tezkere üzerinde Saadet Partisi adına söz alan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, Türkiye'nin Libya'da meşru hükümete verdiği desteğin anlamlı olduğunu söyledi. İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise Libya'nın, 2014 seçimlerinin ardından siyaseten ikiye bölündüğünü söyledi.

HEDEP İzmir Milletvekili İbrahim Akın, söz konusu tezkerenin bir savaş tezkeresi olduğunu, Libya'da iç savaşı derinleştiren bir tezkere olduğunu iddia etti. CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da tezkereye karşı çıktı. Tan, "Bu ulusun bir tek askerinin canı, şu veya bu ülkeden almayı planladığınız 5 milyar dolar kredi için feda edilemez" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin ise "Türkiye, Akdeniz'le ilgilenmesin" diye terör örgütlerinin desteklendiğinin altını çizdi. Şahin, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi olmasın yaklaşımıyla hareket edildiğini kaydetti.

Tezkere gerekçesinde Libya'da gayrimeşru silahlı gruplar ve terör örgütleri olduğu hatırlatıldı. Kitlesel göç ve terör gibi muhtemel risklere karşı milli güvenliğin sağlanması için bölgede Türk Askeri'nin varlığının gerekli olduğu vurgulandı.

CHP ve HEDEP Tezkereye "Hayır" Dedi

Görüşmelerin sonunda oylamaya geçildi. Tezkereye AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi “evet” dedi. Irak ve Suriye tezkerelerine de karşı çıkan CHP ile HEDEP bu kez Libya tezkeresine "hayır” oyunda aynı safta yer aldı.

Tezkere AK Parti, MHP, İyi parti ve Saadet Partisi milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi, TSK'nın görev süresi 2 yıl daha uzatıldı.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 5 Aralık Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.