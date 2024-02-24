Lübnanlı akademisyenden NATO yorumu! Prof. Dr. Muhammet Nurettin Ulusal Kanal'a konuştu

Türkiye üzerine çalışmalar yapan Lübnanlı akademisyen Prof. Dr. Muhammet Nurettin Ulusal Kanal'a konuştu, Filistin konusu ve Türk dış politikasına dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı

Prof. Dr. Muhammet Nurettin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

- Benim bakış açıma göre Türkiye, İsrail ile kurduğu irtibatları tamamen kesmemek için savaşın ilk gününden beri Filistin ile İsrail arasında kaldı. Fakat Türkiye, bu ikisi arasında kalamaz. Çünkü İsrail’in varlığı bölgedeki en büyük tehdit.

- Batı ülkelerinin İsrail’i desteklemesinin asıl sebebi Yahudi oldukları için değil, Doğu Akdeniz ve Batı Asya’da kendi çıkarlarını ilerletmek için İsrail’i destekliyor. Bu yüzden şu an yaşanan savaş sadece İsrail’e değil Batı’ya karşı yapılan bir savaştır. Aksa Tufanı, en büyük operasyondur. Böylesine büyük bir operasyon sonrası Filistin’in özgürlüğe kavuşma ihtimali çok güçlüdür.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtlayan Nurettin, Türkiye’nin Filistin’e tam destek vermemesinin nedeninin NATO üyeliği olduğunu söyledi.

- Türkiye, 1949 yılında İsrail’in varlığına itiraz eden ülkelerden biriydi. Fakat şu an Türkiye’nin Filistin’e bakış açışı kendi milli güvenlik sorunu dışında. Bunun nedeni ise Türkiye’nin NATO üyesi olması. Türkiye’nin İsrail ve Filistin meselesine bakış açısının temelinde NATO üyeliği var. Bu yüzden Filistin’in özgürlüğü konusunda ciddi değiller. Çünkü Türkiye’nin NATO’da olması Filistin politikasını belirliyor.

Muhammet Nurettin, NATO üyeliğinin Türkiye’ye düşmanlıklar kazandırdığını ifade etti.

- Atatürk döneminde uygulanan ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ politikası çok iyiydi. Özellikle Sovyetler Birliği ile ilişkiler çok olumluydu. Fakat 1952’de Türkiye’nin NATO’ya üye olmasından sonra Sovyet düşmanlığı başladı. Bir tarafa çekilirseniz diğer tarafın düşmanlığını kazanmış olursunuz. Bu yüzden NATO üyeliği Türkiye’nin güvenliğine tehdittir. Türkiye’nin güvenliği için NATO’dan çıkması gerekir.

Suriye ile ilişkilerin bozulmasında Türkiye’nin büyük zararlar gördüğüne değinen Lübnanlı akademisyen, ilişkilerin normalleşmesinin önemine işaret etti.