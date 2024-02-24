Ekrem İmamoğlu'nun halk buluşmalarında gergin anlar! Sancaktepe ve Çekmeköy'de vatandaşlardan isyan geldi

Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe ve Çekmeköy’de halk buluşmalarına katıldı. Sancaktepe’de esnafları ziyaret eden İmamoğlu’na bir vatandaş tarafından "5 yılda bir metroyu yapamadınız" tepkisi geldi. Çekmeköy’de bir vatandaş, belirlenen ilçe adayıyla ilgili İmamoğlu ile görüşmek istedi ancak engellendi.

Editör: Yasin Kerim Aşan

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sancaktepe ve Çekmeköy’de halk buluşmalarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Sancaktepe’de esnafları da ziyaret eden İmamoğlu’na bir vatandaştan metro yapımına ilişkin tepki geldi. Ekrem İmamoğlu, "Biz geldik, 3 senede bitirdik." derken vatandaş, "5 yılda yapamadınız, benim vicdanım rahat başkanım." dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun Çekmeköy’deki halk buluşmasında ise gergin anlar yaşandı.

CHP’nin Çekmeköy adayına ilişkin İmamoğlu ile görüşmek isteyen CHP’li bir vatandaş engellendi. CHP'li vatandaş, "Ben Çekmeköy'ü kaybetmek istemiyorum, kazanmak istiyorum. Evet partidenim, isyan ediyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu ile görüştürülmeyen CHP’li "Böyle bir rezalet görmedim, bakın görüştürmüyorlar." sözleriyle tepki gösterdi.

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