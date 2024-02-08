Marmaray'da Feneryolu istasyonunda intihar!

İstanbul'un en yoğun kullanılan toplu taşımalarından olan Marmaray'da Feneryolu istasyonunda bir vatandaş intihar etti.

Konuyla ilgili Marmaray'ın sosyal medya hesabından da açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.20'de meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Söğütlüçeşme-Göztepe istasyonları arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.