A Milli Takım, İtalya ile karşılaşacak! İşte maçın oynanacağı tarih

A Milli Futbol Takımı, bu yaz düzenlenecek EURO 2024 öncesi önemli bir sınava çıkacak. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım, 4 Hazidan'da deplasmanda İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, İtalya ile karşılaşacak! İşte maçın oynanacağı tarih
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu yaz 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi önemli bir maça çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), internet sitesinden açıklama yaparak, A Milli Takım'ın 4 Haziran'da deplasmanda İtalya ile özel maçta karşı karşıya geleceğini duyurdu.

Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE - İTALYA REKABETİ

İki ülke bugüne kadar 9'u resmi, 6'sı özel olmak üzere toplam 15 kez karşı karşıya geldi.

İtalya 11 maçtan galibiyetle ayrılırken, 4 maç beraberlikle sona erdi. İtalya, geçmişte Türkiye'ye 1964 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 1974 Dünya Kupası Elemeleri ile 2000 ve 2020 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde rakip oldu. İki takım son olarak 29 Mart 2022 tarihinde Konya'da oynanan özel maçta karşılaşmış, İtalya sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# A Milli Takım # italya # TFF # EURO 2024
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