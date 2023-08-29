Mavi ay nedir ne zaman 2023? Mavi ay (süper dolunay) Türkiye'den görülecek mi?

İki dolunay arasındaki zaman dilimi olarak bilinen mavi Dolunay, halk arasında merak edilen bir doğa olayıdır. "Mavi Ay ne zaman 2023? Mavi Ay (Süper Dolunay) nedir, neden olur? Saat kaçta başlayacak, Türkiye'den görülecek mi?" gibi sorular, arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. İşte konuyla ilgili detaylar:

MAVİ AY NEDİR, NEDEN OLUR?

Dolunay, her ay bir kez gerçekleşirken, nadir durumlarda takvim ayında iki dolunay görülebilir. Bu durumda ikinci dolunaya "Mavi Ay" denir. Ancak terimdeki "mavi" kelimesi, Ay'ın gerçekten mavi renge büründüğü anlamına gelmez. Aslında "Mavi Ay", Ay'ın rengiyle değil, dolunayların sıklığıyla ilgilidir. Bu terim, zamanla yaygınlaşarak kültürel bir ifade haline gelmiştir. Mavi Ay genellikle uğursuzluk veya kötü şansla ilişkilendirilir, ancak bunun bilimsel bir dayanağı yoktur. Mavi Ay, Ay'ın yörüngesel hareketleri sonucunda meydana gelir.

MAVİ AY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2023?

2023 yılında, 30 Ağustos tarihinde bir Mavi Ay meydana gelecektir. Bu olay aynı zamanda Süper Dolunay olarak adlandırılır. Süper Dolunay, Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu noktada meydana gelir ve bu nedenle normal bir dolunaya göre daha parlak ve büyük görünür.

Mavi Ay, 30 Ağustos akşam saatlerinden itibaren gözlemlenebilir. Ancak en iyi görüş açısı, Ay'ın zirveye ulaştığı saatlerde elde edilir.

MAVİ AY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Türkiye'den de Mavi Ay gözlemlenebilecektir. Süper Dolunay ya da Mavi Ay, Türkiye saati ile 04.36'da zirveye ulaşacaktır. Bu saatte Ay, dolunay evresinin tam ortasında olacak ve gece gökyüzünde parlak ve büyük bir şekilde izlenebilecektir.