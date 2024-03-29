Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a ateş püskürdü!

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Keçiören ilçesinde partisinin düzenlediği iftarda konuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ateş püskürdü. İyi Parti'deki istifaların arkasında İmamoğlu ve Yavaş'ın olduğunu belirten Akşener, İmamoğlu'nun zorba olduğunu söyledi.

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş istifayı bastığı CHP'den yeniden aday olması engellendiğinde yanında biz vardık. Ekrem İmamoğlu hapis cezası haberini aldığında Saraçhane'ye koşan bir tek biz vardık. Biz onlardan ahlak bekledik. Onlar bize her türlü ahlaksızlığı yaptı.

- Hepsinin teker teker hainlik ettiği de biz olduk, İYİ Parti oldu. Dünün mağdurları maalesef bugünün zorbaları oldular.

Meral Akşener, Mansur Yavaş için "CHP’nin ev kölesi oldu" dedi. Akşener konuşmasında, "Ev kölesi, efendisine yakın yaşayan köledir. Mansur Yavaş da tam olarak budur. O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur. O nedenle de İYİ Parti'ye gelince aslan kesilen bu arkadaşımız, mevzubahis CHP olduğunda dün olduğu gibi bugün de munis ve itaatkar bir tutum sergilemesi fevkalade doğaldır." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'in eleştiri oklarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. Meral Akşener yaptığı açıklamada, "Kardeşim, bana abla mabla demeyin, istemiyorum. Çünkü sizin bana vıcık vıcık bir riyakarlıkla abla demeniz beni samimiyetle ablası, kardeşi ve annesi gören milletimize, yapılan tüm ahlaksızlıklara göğüs geren İYİ Partili gerçek kardeşlerime de koca bir hakarettir." dedi.