Yargıtay seçimini geçersiz oylar kilitledi! Gözler önümüzdeki haftaya çevrildi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın başkanlıktaki 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart Pazartesi günü başlayan başkanlık seçimi 4 gün boyunca devam etti. 28 Mart'ta yapılan seçimlerde Mehmet Akarca ile 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı.

Seçimlerin 10. turunda Akarca 120, Kerkez 138 oy aldı. 338 üyenin oy kullandığı bu turda 9 üye boş oy attı, 71 oy geçersiz sayıldı. Adayların salt çoğunluk olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle yine başkan seçilemedi.

Son turda 71 geçersiz oy dikkat çekti. Geçersiz oy kullanan bir grup Yargıtay üyesinin geçen turda elenen 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ü desteklediği biliniyor. Bu grup 10. turda da geçersiz oy kullandı. Geçersiz oylar seçimin uzamasına neden oldu.

Ulusal Kanal'ın yargı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, ortak hareket eden grup mevcut başkan ve aday Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı siyasi davalarda aktif tutum almamakla eleştiriyor. Bu nedenle Akarca'ya oy vermedikleri belirtiliyor.

Yargıtay Başkanlığı seçimi için gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Yeniden adaylık başvurularının alınacağı seçimlerin 1. turu 1 Nisan Pazartesi günü yapılacak. Burada sonuç çıkmazsa 2 Nisan ve 3 Nisan günlerinde de 2'şer tur halinde seçimlere devam edilecek.