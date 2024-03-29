Bakan Yaşar Güler ABD'li heyeti kabul etti! İşte kritik görüşmenin detayları
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetini kabul etti. Görüşmeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.
ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyeti Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'li heyeti kabul etti. Görüşmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yaşar Güler'in, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul ettiği belirtildi.
Kabulde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in de yer aldığı kaydedildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile Üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar’ı kabul etti. Kabulde ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de yer aldı.#MillîSavunmaBakanlığı… pic.twitter.com/HYkl00FIoX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 29, 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı