İhracat ve ithalat rakamları açıklandı! İşte dış ticaret istatistikleri

Türkiye'nin şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Veriler, Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturuldu.

Buna göre, Türkiye'nin ihracatı şubat ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 yükselerek 21 milyar 82 milyon dolar oldu. Türkiye'nin ithalatı ise şubat ayında, yüzde 9,2 azalarak 27 milyar 853 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 düşerek 6 milyar 771 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2023'ün şubat ayında yüzde 60,5 iken geçen ay yüzde 75,7'ye yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 51 AZALDI

Ocak-şubat döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 41 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 16 azalışla 54 milyar 33 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 51 azalarak 26 milyar 419 milyon dolardan 12 milyar 955 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Şubat 2023 döneminde yüzde 58,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 76'ya yükseldi.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA'YA

Şubatta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 722 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 332 milyon dolarla ABD, 1 milyar 158 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 73 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 66 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.

Ocak-şubat döneminde ihracatta ilk sırayı 3 milyar 484 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 2 milyar 536 milyon dolarla ABD, 2 milyar 169 milyon dolarla Irak, 2 milyar 156 milyon dolarla İtalya ve 2 milyar 88 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'üne tekabül etti.

İTHALATTA İLK SIRA RUSYA'NIN

Şubatta ithalatta ise ilk sıra Rusya'nın oldu. Rusya'dan yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 27 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi 3 milyar 434 milyon dolarla Çin, 2 milyar 218 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 543 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 337 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,1'ine denk geldi.

Ocak-şubat dönemindeki ithalatta da ilk sırayı 8 milyar 352 milyon dolarla Rusya aldı. Bu ülkeyi 6 milyar 327 milyon dolarla Çin, 4 milyar 135 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 739 milyon dolarla ABD, 2 milyar 730 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalatın, toplam ithalat içindeki payı yüzde 44,9 olarak hesaplandı.