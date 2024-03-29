Ankara'da 1130 kişi yakalandı!

Ankara'da polis ve jandarma ekipleri kritik operasyonlara imza attı. Ankara Valiliğinden operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 1130 kişinin yakalandığı bildirildi.

Ankara'da 1130 kişi yakalandı!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Başkent Ankara'da, polis ve jandarma ekipleri tarafından önemli operasyonlar düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını Ankara Valiliği duyurdu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 14, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 41, 5 yıla kadar hapis cezası olan 328 ve ifadeye yönelik aranan 741 kişi yakalandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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