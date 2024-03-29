Ankara'da 1130 kişi yakalandı!
Ankara'da polis ve jandarma ekipleri kritik operasyonlara imza attı. Ankara Valiliğinden operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 1130 kişinin yakalandığı bildirildi.
Başkent Ankara'da, polis ve jandarma ekipleri tarafından önemli operasyonlar düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını Ankara Valiliği duyurdu.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 22-28 Mart tarihlerinde emniyet ve jandarma ekiplerince kapsamlı çalışma yapıldığı ifade edildi.
Bu kapsamda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 6, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 14, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 41, 5 yıla kadar hapis cezası olan 328 ve ifadeye yönelik aranan 741 kişi yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı