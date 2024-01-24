MGK'da ana gündem terör

Yılın ilk MGK toplantısı 25 Ocak günü toplanacak. MGK toplantısında ele alınacak konuların terörle mücadele, Gazze, Kızıldeniz ve Rusya- Ukrayna Savaşı olması bekleniyor.

MGK'da ana gündem terör

Milli Güvenlik Kurulu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Yılın ilk MGK toplantısında ana gündem terörle mücadele olacak.

13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul'da ani şekilde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında alınan kararlar masada olacak. Bölgedeki son durum hakkında askeri üyelerin brifing vermesi bekleniyor.

MGK toplantısında ayrıca Gazze'deki durum, Kızıldeniz'deki sorun ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın da ele alınması bekleniyor.

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# MGK # terör
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