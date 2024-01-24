Rusya'dan NATO oylaması hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin soruyu yanıtladı.

Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı'nın bir üyesi olduğunu hatırlatan Peskov, "Bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın bu ittifak konusunda kendi yükümlülükleri var, kendi müzakere süreçleri var." ifadelerini kullandı.

Peskov, "Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır." değerlendirmesinde bulundu.