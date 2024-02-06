Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'a gitti!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Yaşar Güler'in burada çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Yaşar Güler'in ziyaretiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak'a gittiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın da Yaşar Güler'in beraberinde Irak'a gittiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı