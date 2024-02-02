Milli Savunma Bakanlığı ödüle layık görüldü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği “2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri”nde, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı müdürlüklerin hazırladığı projeler ödül aldı. Kara Dikimevi Müdürlüğü’nün “Eğitim Elbiselerinin Geri Dönüştürülerek Yeniden Üretime Dâhil Edilmesi” projesi birincilik ödülü aldı.

Milli Savunma Bakanlığı ödüle layık görüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ödüllere layık görüldü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının düzenlediği 2023 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri’nde, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı müdürlükler 3 ödül aldı.

Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Kara Dikimevi Müdürlüğü “Eğitim Elbiselerinin Geri Dönüştürülerek Yeniden Üretime Dâhil Edilmesi” projesinde birincilik ödülü aldı.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı da iki adet projesi ile finale kalarak yalın dönüşüm kategorisinde, “Yalın Üretim ile Donatılmış Blok Gemi İnşası” projesiyle ikinci oldu.

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi de “35 milimetre Kovan Üretim Prosesi Fosfat Operasyonu Kapasite Artırımı” projesi ile ikincilik ödülüne layık görüldü.

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