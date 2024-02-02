Şırnak Üniversitesi'nde bir rezalet daha! Şehitler geldiğinde HDP yöneticisine mesaj atmış

Aydınlık'ın haberine göre Şırnak Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Sedat Çelik’in bir HDP yöneticisine mesaj gönderdi. "Ayyıldız Tim Şırnak" adlı sosyal medya hesabından 14 Ocak’ta yayınlanan belgelere göre, Çelik 9 şehidin Şırnak’a geldiği sırada çekilen videoyu HDP Muş İl Eş Başkanı Belma Nergiz’e e-posta üzerinden gönderdi. İddiaya göre Çelik, paylaşımında "…haberler güzel. İçim içime sığmıyor. Keşke sende burada olsaydın, şu sirenleri duysaydın. Bütün büyükbaşlar Ankara'dan gelmiş yine buraya. 9 kelle yolda gidiyor. Şehir suskun halk korkuda :))" notunu düştü. Çelik’in HDP’li Nergiz’e görüntülerle ilgili “önderliğe gönderin” dediği öne sürüldü.

"KELLELER TABUTTA TABUTLAR YOLDA"

Doç. Dr. Sedat Çelik, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’nın 9 Kasım 2023’te açığa çıkardığı belgelere göre FETÖ’ye A5 (en üst düzeyde) kategorisinde bağlı olduğu iddia edilen bir isim. Ayyıldız Tim Şırnak, Şırnak Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulu Müdürü olan Çelik’in, tüm Türkiye’nin ABD destekli teröre karşı tek yürek olduğu 13 Ocak’ta saat 15.28’de sedattcelik@gmail.com adresinden Belma Nergiz’in belmanergiz3@gmail.com adresine eposta ile iki video gönderdiğini öne sürdü. E-postanın konu kısmında ise, “Şırnak’ta son durum, kelleler tabutta, tabutlar yolda” yazıyor. Ayyıldız Tim Şırnak’ın yayınladığı söz konusu videolarda 9 ambulansın güvenlik güçleri eşliğinde kortej halinde geçişi görülüyor.

HALKA MESAJ: SEÇİMDE İHANET ETMESİNLER

Kendisi de Muşlu olan Çelik’in Nergiz’e gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandığı iddia edildi, yazım hatalarını da koruyarak yayımlıyoruz: “Acilen videoları seyret! “Belma Başkanım… “Sisli, soğuk ve yağmurlu bir günden Şırnex’ten selam olsun hepinize. Hava kötü ama haberler güzel, içim içime sığmıyor. Keşke sende burada olsaydın, şu sirenleri duysaydın. Bütün büyükbaşlar Ankaradan gelmiş yine buraya. 9 kelle yolda gidiyor. Şehir suskun, halk korkuda :))

“Merkezdeki bizim lojmanların ordan çekilen canlı görüntüleri gönderdim sana. Kıymetini bil bak, hiçbir yerde bulamazsınız, benim arkadaşın çektiği canlı görüntüler bunlar. Tek tek saydım önde iki polis arabası gidiyor. Arkasında 9 tane ambulans en arkada kirpi takip ediyor. Bu şekilde güvenlik almışlar. Önderliğe de gönderin, konvoyun durumunu vaziyetini görsünler muhakkak. ‘Bunu iyi değerlendirmek gerek. Kendi askerlerini koruyamayan devlet sizi mi koruyacak söylemi üzerinden burada propaganda yaptırıyoruz. Sonuç gayet başarılı. Partiden başka hiçbir gücün kendilerini örgütten koruyamayacakları halka iyice belletilirse seçimde size ihanet etmezler. Yezidin askerle, bekçiyle, polisle yaptığı güç gösterisi boşa çıkar. Bu kellelerin etkisini iyi kullanmak lazım. Akp’nin Mhp’nin silahla sağladığı gücü ancak böyle kırabiliriz.

"HEDEFTEYİZ TAKTİKLER GELİŞTİRDİK"

“Bu arada bizim durumu biliyorsun. Bir şey yazacaksan buradan yaz bana. En güvenlisi email ile haberleşip silmek. Videoları indirdikten sonra maili silmeyi unutma sakın. Sosyal medyada keller için üniversitenin yaptığı paylaşımı Rektör paylaştı bizde paylaşacağız karar aldık, çok hedefteyiz bu aralar yeni taktikler geliştirdik. Görürsen şaşırma sakın. Doç. Dr. Sedat ÇELİK”

REKTÖRÜN FETÖ İMAMINA RAPORU: "FAKÜLTE ABİSİ, HİZMETE SADIK"

Sedat Çelik’in adı, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’nın 9 Kasım 2023’te yaptığı açıklamada da geçiyor. Bursalı’nın yargıya taşıdığı belgelere göre Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın FETÖ’nün firari sözde akademi imamı Şerif Ali Tekalan’a gönderdiği öne sürülen sadakat raporunda Sedat Çelik’in A5 mertebesinde olduğu ifade ediliyor. Bursalı’nın Çelik hakkında açıkladığı rektörün şu notları da dikkat çekici: “Fakülte abisi Hizmete sadık, emrime itaatkar, sır tutar, gizliliği tam, himmette tam.”

İDDİALARA SESSİZ KALDI

Hakkındaki iddiaları sormak için Aydınlık, 18 Ocak’ta Sedat Çelik’i aradı. Çelik, telefonunu açmadı. WhatsApp üzerinden kendisine mesaj gönderildi. Ayrıca Aydınlık, e-posta yolu ile görüşmek istediğini bildirdi. Çelik bu talepleri yanıtsız bıraktı. Çelik’e bir süre üniversitede görünmemesi talimatı verildiği de iddialar arasında. Çelik, 18 Ocak’ta bir başka öğretim üyesine vekalet vererek, Şırnak’tan İstanbul’a gitti.