Şırnak Üniversitesi en kötü yönetilen üniversite oldu

Vatan Partisi’nin, FETÖ yapılanmasını ortaya çıkardığı Şırnak Üniversitesi, Türkiye’deki 126 devlet üniversitesi arasında “en kötü yönetilen üniversite” çıktı.

Şırnak Üniversitesi, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı’nca yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasında, öğrenci memnuniyeti sıralamasında da sondan dördüncü oldu.

Vatan Partisi, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın FETÖ’nün firari sözde akademi imamı Şerif Ali Tekalan’a bağlılık mektubu yazdığı iddiasını belgeleriyle yargıya taşımıştı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, yaptığı 9 basın açıklamasıyla Şırnak Üniversitesindeki FETÖ’cü yapılanmayı teşhir etmiş, olayı belgeleriyle yargıya taşımıştı.

Üniversitedeki kadrolaşma iddiaları da pek çok kez gündeme taşındı. Aydınlık Gazetesi Şırnak Üniversitesi’ndeki kişiye özel ilanları defalarca haber yaparak kamuoyunun gündemine getirdi.

Şırnak Üniversitesindeki yasa dışı ilanlar, Sayıştay raporuna da girdi. Ancak Yükseköğretim Kurulu sessizliğini koruyor.