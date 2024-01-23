Vahşi cinayetin iddianamesi hazırlandı

28 Haziran 2022 gecesi, Ortakent Üniversite Caddesi üzerinde yol kenarındaki bir toprak yığınından kötü koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine ihbar etti. İhbar üzerine, Ortakent Dilekyolu Kavşağı ile Güzel Sanatlar Fakültesi binası arasındaki olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, yol kenarındaki toprak yığını altında, içerisinde kum ve ceset bulunan bir çuval ortaya çıkarıldı. Yetişkin bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çürümüş haldeki ceset olay yerinden alınarak otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CESEDİN ÜMİT EROL’A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında Çiftlik Mahallesi’nde Ümit Erol adlı vatandaş hakkında ağabeyinin kayıp başvurusu yaparak, kardeşinin 20 Haziran’da ortadan kaybolduğunu bildirdiği öğrenildi. Yapılan incelemede cesedin Ümit Erol adlı vatandaşa ait olduğu belirlendi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında H.T.A., annesi F.N.A., anestezi teknikeri B.A. ile G.İ., E.D., A.T.S., S.E. ve T.B.S. gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerin 7’si tutuklanırken A.T.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.D., S.E. ve T.B.S. de soruşturmanın devamında serbest kaldı.



Olayla ilgili hazırlanan 6 sayfalık iddianame ise yaklaşık bir buçuk yıl sonra tamamlandı. H.T.A., annesi F.N.A., anestezi teknikeri B.A. ile G.İ. hakkında “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, tutuksuz sanıklar hakkında “delilleri yok etme ve gizleme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İÇECEĞİNE İLAÇ ATIP ETKİSİZ HALE GETİRMİŞLER

İddianameye göre, oto kiralama işi yapan H.T.A., annesi F.N.A.’ya olan borcunu ödemeyen Ümit Erol’a kin besledi. H.T.A., Erol’u 20 Haziran 2022 günü Umurça Mahallesi’nde annesinin ortağı olduğu oto kiralama işletmesine çağırdı. Ümit Erol’un içeceğine anestezi teknikeri arkadaşı B.A.’dan aldığı ilaçları katıp Erol’u etkisiz hale getiren H.T.A., daha sonra B.A. ile birlikte Ümit Erol’u otomobile bindirip Kızılağaç Mahallesi’ne doğru yola çıktılar. Anestezi teknikeri B.A., baygın haldeki Erol’un koluna şırınga ile ilaç enjekte etti. H.T.A, anestezi teknikeri arkadaşı B.A. yolda bıraktı. Kızılağaç Mahallesi’nde ormanlık alana giden H.T.A., baygın haldeki Erol’un göğsüne ateş ederek yaraladı.

ÖLDÜĞÜNDEN EMİN OLMAK İÇİN GERİ DÖNDÜ

Ümit Erol’u yaralı halde ormanlık alanda bırakan H.T.A., ofisine dönüp yanında çalışan A.T.S. ile teknik ekip çağırıp güvenlik kamerası görüntülerini sildirdi. H.T.A., Ümit Erol’un öldüğünden emin olmak için arkadaşı G.İ. ile tekrar ormanlık alana gitti. İkili, yaralı haldeki adama tekrar ateş ederek öldürdü.

HASTA BEBEĞİN TEDAVİSİNİ ÜSTLENMEYİ VADETTİLER

H.T.A.’nın annesi F.N.A., cesedin ortadan kaldırılması için önceden tanıdıkları E.D. ile görüşüp, karşılığında hasta olan bebeğinin tedavisini üsteleneceklerini vadetti. Teklifi kabul eden E.D., cesedin gömeceği gece taşıyabilmek için F.N.A.’dan battaniye istedi. E.D., cesedi ortadan kaldırmak için arkadaşları S.E. ve T.B.S.’den yardım aldı. Marketten cesedi sarmak için malzeme alan E.D., S.E. ve T.B.S., cesedi kiraladıkları araçla Ortakent Üniversite Caddesi’ne götürdü. Kum dolu çuval içerisine koydukları cesedin üzerine toprak döküp gizlediler. Katil zanlısı H.T.A., olayın ardından şahısların hesabına para gönderdi.