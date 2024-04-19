Milli Savunma Bakanlığı'nda Savunma Muhabirliği Eğitimleri başladı!

Milli Savunma Bakanlığı, basın mensuplarına yönelik “Savunma Muhabirliği Eğitimi” vermeye başladı. 4 hafta sürecek eğitimlere savunma alanındaki faaliyetlerin en doğru şekliyle kamuoyuna aktarılması hedeflendi.

Editör: Seda Akyüz

Milli Savunma Bakanlığı, savunma alanındaki faaliyetlerin doğru bir dille kamuoyuna aktarılması konusunda harekete geçti. Bunun için gazeteciler "Savunma Muhabirliği Eğitimi'ne" alındı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından verilen ilk günü tamamlandı. Eğitimler 4 hafta sürecek.

Eğitimler kapsamında, bakanlığın teşkilat yapısı ve faaliyetleri ana konulardan olacak. Aynı zamanda askeri terminolojiye dair bakanlık ile basın mensupları arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesi sağlanacak.

Terörle mücadele çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüğü harekâtlarla ilgili de kısa bilgiler verilecek.

Eğitime katılan gazeteciler, süreç içinde hava, deniz ve kara birliklerine de götürülecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# msb # eğitim
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