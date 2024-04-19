Üretici Kooperatiflerinde denetim sorunu

Üretici Kooperatifleri denetim sıkıntısı yaşıyor. Cirosu 30 milyonu bulan kooperatifler 70 bin lira ödeyerek bağımsız bir dış denetime tabi tutuluyor. Denizli Köy-Koop Başkanı Mehmet Varol, dış denetim masrafının çok olduğunu ciro rakamının 60 milyona çıkarılması gerektiğini söyledi.

Üretici Kooperatiflerinde denetim sorunu
Editör: Lale Delidağ

Üretici Kooperatifleri denetim sıkıntısı yaşıyor. Cirosu 30 milyonu bulan kooperatifler 70 bin lira ödeyerek bağımsız bir dış denetime tabi tutuluyor. Denizli Köy-Koop Başkanı Mehmet Varol, dış denetim masrafının çok olduğunu ciro rakamının 60 milyona çıkarılması gerektiğini söyledi.

Çiftçiyi tüccara mahkûm etmeyen ve ürününü değerinde alıp satan kooperatifler sıkı bir denetime tabi tutuluyor.

Kooperatiflerin dış denetim ciro sınırı 30 milyon... Bu rakamda ciro yapan kooperatifler 70 bin lira ödeyerek muhasebeciler tarafından denetim geçiriyor. 70 bin TL olan dış denetim masrafı kooperatiflere çok yüksek geliyor.

Denizli Köy-Koop Başkanı Mehmet Varol, ciro rakamının gözden geçirilmesini talep ediyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Denizli # kooperatif # Denetim
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