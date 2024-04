Et ve Süt Kurumu fiyatlarına zam geldi. Kilosu 229 lira olan kıyma yüzde 21 zamlanarak 279 liraya yükseldi. 259 lira olan bir kilo kuşbaşı et ise yüzde 23 zamlanarak 319 lira oldu. Ulusal Kanal'a konuşan vatandaşlar her geçen gün artan fiyatlardan rahatsızlığını dile getirdi.



Ulusal Kanal’a konuşan vatandaşlar, Et ve Süt Kurumu'nun fiyat tarifesinin diğer tezgâhlara göre daha ucuz olsa da bu haliyle bile cep yaktığını belirtti.