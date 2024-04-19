İzmir'de Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi mağdurları isyan etti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi 15 yıl önce Türkiye’ye örnek proje olarak açıkladığı Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesini tamamlayamadı. En son büyükşehir şirketi İZBETON’un yapımını üstlendiği projede mağdurlar yeni seçilen başkan Cemil Tugay’a Ulusal Kanal aracılığıyla seslendi. Halk “Evlerimize biran evvel kavuşmak istiyoruz” dedi.



Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi toplam 4 etap 3 bin 544 bağımsız birimden oluşuyor. Aziz Kocaoğlu döneminde 1 ve 2. etap kapsamında 817 bağımsız birim yapılarak vatandaşlara teslim edildi. 3 ve 4. etapların yapımı ise yılan hikayesine döndü.

Tunç Soyer döneminde iş İZBETON’a devredildi. İZBETON’da projeyi yapı kooperatiflerine teslime etti. Defalarca verilen sözlerin tutulmadığı kentsel dönüşüm projesinin 3. etabındaki inşaat durma noktasına geldi.

Senelerdir güvenli evlere kavuşamayan ailelere verilen 5 bin liralık kira yardımı da yetersiz kaldı.

Mağdurlar yeni seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a seslendi. Evlerimize biran evvel kavuşmak istiyoruz dedi.



