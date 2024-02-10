Milli Savunma Bakanlığı'ndan deprem belgeseli
Asrın felaketinde ilk günden itibaren yaraları sarmaya çalışan kahraman Mehmetçik depremin yıl dönümüne ilişkin bir belgesel hazırladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeselde hem arama kurtarma faaliyetlerinde yer alan askerlerin hem de depremzedelerin röportajları yer aldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı bir belgesel hazırladı. Belgeselde depremin yaralarını sarmaya çalışan askerlerin görüntüleri yer aldı.
Arama kurtarma faaliyetlerinden yer alan Mehmetçik yaşadıklarını anlattı. Belgeselde sadece askerler değil depremzedelerin duygu dolu sözleri de yer aldı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi