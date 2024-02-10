Milli Savunma Bakanlığı'ndan deprem belgeseli

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Milli Savunma Bakanlığı bir belgesel hazırladı. Belgeselde depremin yaralarını sarmaya çalışan askerlerin görüntüleri yer aldı.

Arama kurtarma faaliyetlerinden yer alan Mehmetçik yaşadıklarını anlattı. Belgeselde sadece askerler değil depremzedelerin duygu dolu sözleri de yer aldı.