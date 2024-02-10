Milli Savunma Bakanı Güler'in acı günü! Bakan Güler'in babası Fikret Güler hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in acı günü... Bakan Güler'in babası Fikret Güler hayatını kaybetti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler hayatını kaybetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı