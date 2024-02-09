MİT, YPG'li teröristi Suriye'de yakaladı! TSK'ye saldırı hazırlığı yaptığı öğrenildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eylem hazırlığındaki PKK/YPG'li teröristi yakaladı. Yakalanan terörist Ahmet Al Hac Ömer'in ikametinde suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde bulunan el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

MİT, YPG'li teröristi Suriye'de yakaladı! TSK'ye saldırı hazırlığı yaptığı öğrenildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kontrolündeki ÖSO unsurları Suriye'nin kuzeyinde TSK'ye saldırı hazırlığında olan teröristi yakaladı.

Yakalanan YPG'li terörist Ahmet Al Hac Ömer'in Münbiç ve çevresinde el yapımı patlayıcı sevkiyatı yaptığı tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, PKK/YPG mensubu terörist bomba düzeneği ve suikast konularında eğitilmiş biri.

Teröristin ikametinde yapılan aramada, suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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