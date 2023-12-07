MSB Basın Bilgilendirme Toplantısını Gerçekleştirdi! Toplam 2 Bin 32 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın devletin bekası, savunma ve güvenliği için büyük bir azim ve kararlılıkla görev yaptığını belirterek terörle mücadeleden uyuşturucuyla mücadeye kadar yürütülen faaliyetlerle ilgili son bilgileri paylaştı.

Buna göre, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 teröristle birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaştı.

Zeki Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik operasyonlarla ilgili bilgi verdi. 1 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla, içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedefin başarıyla imha edildiği belirtildi.

Suriye'de, TSK'nın harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Aktürk, "Yıl içinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 467 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 27'si son bir haftada olmak üzere 1435 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

MSB'den yapılan bilgilendirme toplantısında hudut güvenliğine dikkat çekildi ve hudutların Cumhuriyet tarihinin en korunaklı halde olduğu belirtildi. Aktürk yaptığı açıklamada, "Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 212 kişi yakalanmıştır. Bunlardan biri FETÖ, diğeri PKK'lı olmak üzere 2'si terör örgütü mensubudur. 2 bin 367 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir." ifadelerini kullandı.