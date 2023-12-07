Eğitim Harcamaları 587 Milyar Lirayı Geçti

TÜİK, 2022 yılına ilişkin eğitim harcamaları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de eğitim harcamaları, 2022'de 2021'e göre yüzde 69,3 artarak 587 milyar 438 milyon lirayı buldu.

Eğitim Harcamaları 587 Milyar Lirayı Geçti
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ait eğitim harcamaları istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

TÜİK'in açıklamalarına göre, 2022'de eğitim harcamaları 2021'e göre yüzde 69,3 artış göstererek 587 milyar 438 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyleri yüzde 113,8'le okul öncesi ve yüzde 74,1'le yükseköğretim oldu.

Türkiye'de eğitim harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oran da belli oldu. Bu oran 2021'de yüzde 4,8 iken, 2022'de yüzde 3,9'a geriledi. Devlet eğitim harcamasının GSYİH içindeki payı ise 2021'de yüzde 3,5 iken, geçen yıl yüzde 3,1 düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 79,1'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içinde hane halklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 10 olarak hesaplandı.

Devlet eğitim kurumlarınca gerçekleştirilen harcamaların yüzde 35,1'i yükseköğretime, yüzde 21,7'si ortaöğretime yönelik oldu. Özel eğitim kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 44,6'sı yükseköğretime, yüzde 31'i ortaöğretime yapıldı.

Öğrenci Başına Eğitim Harcamasında Büyük Artış!

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60,9 artarak 25 bin 143 liraya yükseldi. Bu harcamanın en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi yüzde 74,4'le okul öncesi olurken, bunu yüzde 67,7'yle yükseköğretim takip etti.

Geçen yıl öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi ise 50 bin 236 lirayla yükseköğretim olarak kayıtlara geçti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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