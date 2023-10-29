MSB'den Cumhuriyeti'in 100. Yılı İle İlgili Paylaşım

Milli Savunma Bakanlığından, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlandı. Kutlama mesajında, "Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, Türkiye Yüzyılı'nda 85 milyon bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

MSB'den Cumhuriyeti'in 100. Yılı İle İlgili Paylaşım
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlandı.

MSB'nin kutlama mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele'nin tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Mesajda, "Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya, Türkiye Yüzyılı'nda 85 milyon bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze Türkiye'deki ve Türk ordusunun katettiği mesafeye ilişkin görüntüler, 100. Yıl Marşı'ndan "Özgürlük tutkusu damarlarımda/ Çelikten her nefer semalarımda / Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize/ Tek yürek bu millet en zor anında." dizeleriyle verildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MesajıTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MesajıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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