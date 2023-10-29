TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kutlama mesajı yayımladı. Kurtulmuş mesajında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün isimsiz kahramanları saygıyla ve minnetle yad ettiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

- Emperyalist işgal ordularına karşı bağımsızlık mücadelesi veren, İstiklal Harbi'mizi zaferle taçlandıran milli iradenin temsilcisi Büyük Millet Meclisimizde çalışmış tüm milletvekillerimize de şükranlarımı sunuyorum. Anadolu kıtasına adım attığımız günden itibaren daima ileriye gitmek, yüksek hedeflere ulaşmak ve yeniden büyük Türkiye'yi kurabilmek için tarihimizden, medeniyetimizden, değerlerimizden, kültürümüzden, köklerimizden ve 100 yıllık Cumhuriyet'imizden aldığımız güçle çalışmaya devam ediyoruz.