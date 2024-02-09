MSB'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması

Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı tartışmasıyla başlayan olayda karar çıktı. Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma" kararı verdi.

MSB'den Tuzla Piyade Okulu açıklaması


Silahlı kuvvetlerden ayırma kararı verildi. Disipline sevk edilen personel Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da yaşanan olaylara ilişkin kararı açıkladı.

Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma" kararı verildiği duyuruldu.

- İdari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma” kararı verilmiştir.

Olaya ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçlerin işletileceği de belirtildi.


"ŞÜPHE DUYULMAMALIDIR"

- Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetleri'mizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.
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