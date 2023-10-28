Müge Anlı Canlı Yayına Çıkıp Eşini Arayan Adam! Vahşi Cinayeti Anlattı: Ellerimle Boğdum

6 Temmuz'da Akşehir'de şüpheli bir şekilde kaybolan kiraz işçisi Bedriye Kılıç'ın konusu Müge Anlı'ya konu oldu. Haftalardır Müge Anlı'da konu olan Bedriye Kılıç'ın cinayete kurban gittiği öğrenildi.

Müge Anlı Canlı Yayına Çıkıp Eşini Arayan Adam!

Konya, Akşehir, ilçesinde kiraz toplarken televizyona çıkan Bedriye Kılıç, 3 gün sonra kayıplara karıştı. 6 Temmuz'dan bu yana kaybolan Bedriye Kılıç'ın annesi Müge Anlı'ya başvurdu. 7 Temmuz'da eşinin kayıp haberini Emniyet'e bildiren Tayfur Kılıç'ta kaynanası ile beraber programa katıldı. Bedriye Kılıç'tan hiç iz olmaması ve en son eve girilirken görülmesi Müge ANlı'dan tutunda ekran başındakilere kadar herkesi şüphelendirdi. 3 hafta boyunca canlı yayına çıkan Tayfun Kılıç, olayla hiç bir ilgisinin olmadığını söyledi. Ancak Emniyet Müdürlüğü cinayeti itiraf ettirdi. Kılıç daha önce kızına 'Annen, kamyoncuya kaçtı' dediği ortaya çıktı.

Cinayeti Anlattı: Ellerimle Boğdum

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda otobüsle Akşehir'e dönen Tayfur Kılıç ilçe girişinde otobüste gözaltına alınarak Emniyet'e getirildi. Kılıç'ın annesi A.K. ve babası A.K'de şüphe üzerine gözaltına aldı. Şüpheli koca Tayfur Kılıç, sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı eşini boğarak öldürdükten sonra cesedi uçurumdan attığı öğrenildi.