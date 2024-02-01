Murat Kurum: "İstanbul'da deprem olursa ülke gider, bayrak gider"

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tv 100'de katıldığı bir programıda kentin nüfusu ile ilgili açıklamalar yaptı:

- Göç politikası ile ilgili İçişleri Bakanımız üzerine düşeni yerine getiriyor. 500 bin Suriyeli göçmen ülkesine dönmüş. Bu konuda tutumumuzu sürdürüyoruz. İstanbul'da yaşamının bir kültürü olacak. İstanbul'un nüfusunu 16 milyonda tutmamız gerekiyor. Hatta şehirden Anadolu'ya göçü de teşvik etmemiz lazım.

Kurum İstanbul’un ve İstanbullu'nun en büyük sorunu olan deprem tehdidine de dikkat çekti:

- Bizim bütün projelerimizin bütçesi 56 milyar dolar. Elimizden gelen her türlü enerjiyi kentsel dönüşüm için vereceğiz. İstanbul 11 ile yetişir ama İstanbul'a bir şey olursa ülke gidr, bayrak gider, devlet kalmaz. Deprem sorunu terörle mücadele sorunu kadar bu yüzden önemli.

“Deprem sorunu terörle mücadele kadar önemlidir” diyen Kurum, kentsel dönüşüm planlamalarını da anlattı:

- İstanbul'da 7,5 milyon bağımsız birim var. 1,5 milyon riskli konut sözkonusu. Bunların 600 bini acilen dönüşmesi lazım, bunlar çok riskli. Bunları bilimsel verilerle aldık, 650 bin konutun her yıl 60 binini KİPTAŞ eliyle yapacağız. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL kira ve taşınma yardımı yapacağız. 300 bini KİPTAŞ yapacak.

Kurum, ‘tüm bunlar hangi bütçeyle yapılacak’ sorusuna da yanıt verdi: